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Происшествия

Новости регионов: мебельный склад загорелся в Норильске

Новости регионов: мебельный склад загорелся в Норильске

Новости часа: пакистанский суд не позволил Имрану Хану отправиться домой

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР из "Градов"

Новости часа: после обстрела ВСУ центра Горловки есть пострадавшие

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"Московский патруль": охотников за старыми автомобилями задержали в Подмосковье

"Московский патруль": полицейские задержали нетрезвого москвича за селфи в метро

"Московский патруль": участника нападения на инкассаторов арестовали в Подмосковье

"Московский патруль": полицейские задержали дебоширов в кафе на Вешняковской улице

"Московский патруль": партию роскошных украшений изъяла Домодедовская таможня

Сильный пожар несколько часов не могли потушить в Норильске. Там загорелся мебельный склад. Ситуация осложнялась тем, что на территории хранились легковоспламеняющиеся жидкости.

Водителям в Сочи пришлось постоять в лошадиной пробке. Несколько наездников решили прокатиться по федеральной трассе. Любителями конных прогулок уже заинтересовалась полиция.

Смог накрыл Екатеринбург. Жители массово жалуются на едкий запах гари. Его принесло в город из области, говорят специалисты. В настоящее время в регионе действуют около 60 природных пожаров.

Страдают от горящих в Свердловской области лесов и жители Тюмени. Там также в городе – серая пелена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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