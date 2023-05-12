Новости регионов: мебельный склад загорелся в Норильске

Сильный пожар несколько часов не могли потушить в Норильске. Там загорелся мебельный склад. Ситуация осложнялась тем, что на территории хранились легковоспламеняющиеся жидкости.



Водителям в Сочи пришлось постоять в лошадиной пробке. Несколько наездников решили прокатиться по федеральной трассе. Любителями конных прогулок уже заинтересовалась полиция.

Смог накрыл Екатеринбург. Жители массово жалуются на едкий запах гари. Его принесло в город из области, говорят специалисты. В настоящее время в регионе действуют около 60 природных пожаров.

Страдают от горящих в Свердловской области лесов и жители Тюмени. Там также в городе – серая пелена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



