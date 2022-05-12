Пьяный водитель устроил массовое ДТП на западе Москвы

Пьяный водитель устроил массовое ДТП на западе столицы. На улице Барклая столкнулись четыре машины.

Водитель Renault выехал на встречную полосу, где врезался в Skoda и та отлетела в припаркованный пикап. При этом виновник попытался уехать, но не смог. Его машина лоб в лоб столкнулась с LADA.

Как рассказали очевидцы, водитель Renault еле стоял на ногах. При этом дуть в алкотестер он согласился добровольно. Движение транспорта осуществляется по одной полосе. Никто из людей в результате аварии не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.