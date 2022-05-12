Авария с машиной коммунальных служб произошла на юге Москвы

Авария с машиной коммунальных служб произошла на юге столицы. Все случилось на перекрестке Шипиловской улицы и Домодедовской.

КамАЗ вылетел с проезжей части на тротуар и снес опору, на которой висят дорожные указатели. В этом месте как раз находится пешеходный переход. Судя по кадрам, обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.