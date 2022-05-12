В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о "минировании"

Специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в аэропорту Шереметьево, после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал представитель экстренных служб.

Уточняется, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

