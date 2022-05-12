Вице-мэр Уяра задержан по делу о массовых пожарах в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали заместителя главы города Уяра. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Вице-мэр задержан по делу о халатности в связи с массовыми пожарами в регионе. По данным следствия, распространение огня в Красноярском крае привело к гибели 8 человек, сгорело более 800 строений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.