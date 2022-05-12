Один человек погиб в аварии на севере Москвы

Один человек погиб и один пострадал в аварии на Онежской улице в Москве. Там столкнулись микроавтобус Fiat и внедорожник Hyundai.

На месте работают оперативные службы. В районе аварии сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.