Пострадавшим при обстреле села в Белгородской области ничего не угрожает – Минздрав

В областном Минздраве сообщают, что жизни пострадавших после обстрела украинскими военными села в Белгородской области ничего не угрожает. Один из пострадавших находится в реанимации, еще шестеро – в состоянии средней тяжести.

Один человек в результате обстрела погиб. Следователи возбудят уголовное дело. Такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.