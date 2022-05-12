СК РФ возбудил дело по факту обстрела села в Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела села Солохи в Белгородской области. В результате атаки украинской артиллерии погиб один человек, несколько получили ранения, один из них находится в реанимации. Об этом сообщили в белгородском Минздраве.

По заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, от обстрела пострадали также 17 домов и шесть машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

