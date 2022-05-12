Турист едва не погиб в горах Сочи ради красивых фотографий

Турист из Санкт-Петербурга едва не погиб в горах Сочи. Случилось это возле водопада Поликаря на хребте Аибга. Мужчина проигнорировал запрещающие знаки и решил подобраться поближе к водопаду ради красивых снимков.

В результате турист провалился под снег, упал в ручей и сломал ногу. Спасатели эвакуировали его на квадроцикле. А врачи поставили диагноз "сотрясение мозга", также у него диагностировали переохлаждение, вывих плеча и перелом лодыжки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.