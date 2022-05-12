Один человек находится в реанимации после обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины. Об этом сообщил глава областного Минздрава Андрей Иконников.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украиной белгородского села.