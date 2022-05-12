В Курской области задержали готовившего теракт россиянина

В Курской области задержали россиянина, готовившего теракт по согласованию с украинскими спецслужбами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, целью теракта являлась дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решения о прекращении спецоперации на Украине. После совершения преступления задержанный планировал уехать на Украину. Он уже дал признательные показания.

