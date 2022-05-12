Один человек погиб и 7 пострадали при взрыве пороха в Хабаровском крае

Один человек погиб и семеро пострадали после взрыва пороха при разгрузке боеприпасов в Хабаровском крае.

Причиной взрыва пороха могло стать неосторожное обращение с взрывоопасными предметами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

