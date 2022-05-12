Улицы Алматы оказались затоплены из-за дождей

Из-за дождей улицы Алматы оказались затоплены. Движение на некоторых трассах пришлось остановить. Затопило некоторые подземные переходы и парковки.

До своего дома людям приходится идти почти по колено в воде. Не выдерживают водяной напор и крыши. По прогнозам синоптиков, ливни закончатся только через пару дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.