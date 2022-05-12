Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 7

Количество раненых во время обстрела села в Белгородской области увеличилось до семи человек. Один местный житель погиб.

Как рассказал губернатор региона, огонь по населенному пункту открыли накануне со стороны позиций украинских военных. Людей эвакуируют в безопасное место.

Село Солохи расположено неподалеку от российско-украинской границы. До Харьковской области Украины оттуда всего 11 километров и жители не могут чувствовать себя там спокойно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

