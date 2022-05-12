Жителей поселков в Курганской области эвакуировали из-за приближающихся лесных пожаров

В Курганской области эвакуируют жителей поселков, к которым приближаются лесные пожары. В регионе сейчас сложилась самая сложная обстановка, которую усложняет сильный ветер. Площадь, которую охватило пламя, становится все больше.

Как заявили в НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, уже на этой неделе в огне могут оказаться жилые дома в шести регионах России. Кроме Курганской области, в опасности находятся населенные пункты Свердловской, Иркутской, Амурской областей, а также Красноярского и Хабаровского краев.

Штормовой ветер на Урале не только раздувает пламя пожаров. Перед ним не могут устоять деревья, которые падают на машины и на линии электропередачи. Самые мощные порывы зафиксированы в Кургане. Там скорость ветра составляет 27 метров в секунду или 97 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

