Самолет с 122 людьми на борту выкатился за пределы полосы и загорелся в Китае

В Китае самолет выкалится за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились более 100 человек. Инцидент произошел в аэропорту города Чунцин. Пламя практически мгновенно охватило воздушное судно. Обошлось без жертв, но около 40 человек человек пострадали. Их развезли по больницам. О причинах ЧП пока ничего неизвестно.

Сотни человек вышли на митинг в центре Софии. Они выступают против попыток втянуть Болгарию в украинский кризис. Активисты требовали отставки правительства и прекращения поставок оружия на Украину. Утверждают, что власти страны больше беспокоятся о соседнем государстве, чем о своем народе. Протестующие попытались сорвать флаг Украины с местного здания администрации, но полиция оттеснила митингующих.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации из-за первого в стране случая коронавируса. Как сообщило агентство "Ренхап", COVID-19 обнаружили в одного из жителей Пхеньяна. 8 мая врачи взяли анализы у нескольких человек с лихорадкой, и результат стал для властей шоком.

Ким Чен Ын приказал заблокировать все уезды и города, чтобы закрыть пути для распространения вируса. Пхеньян с начала пандемии заявлял об отсутствии заболевших коронавирусом в стране.

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