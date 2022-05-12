СК РФ изучит информацию об опытах над людьми в биолабораториях на Украине

Следственный комитет России изучит данные об опытах над людьми в биолабораториях на Украине. Как заявили в Минобороны РФ, в ходе спецоперации найдены несколько секретных центров, в которых изучались опасные вирусы и ставились эксперименты над людьми.

Эти исследования, по данным Минобороны, финансируются непосредственно из бюджета США, а к участию в них привлекаются не только военные специалисты, но и эксперты таких крупных компаний, как Pfizer, Moderna и Merck. Часть экспериментов ставили над людьми в психиатрической больнице под Харьковом.

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