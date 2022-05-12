Водитель автомобиля вылетел на тротуар в Отрадном

В Отрадном водитель автомобиля попытался уйти от полицейской погони. На пересечении улицы Хачатуряна и Алтуфьевского шоссе он вылетел на тротуар и снес светофор вместе с дорожными знаками.

Судя по видео, у машины поврежден передний бампер. На место прибыли сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

