Ветер уронил рекламный щит на девушку в Москве

Из-за непогоды в столичном регионе уже есть пострадавшие. На девушку упал рекламный щит, ей понадобилась медицинская помощь.

Сильный ветер также повалил деревья и сорвал крышу с высотного дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.