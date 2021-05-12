Подсудимые по делу о пожаре в "Зимней вишне" не признали вину

Восемь подсудимых по делу о пожаре в "Зимней вишне" дали показания в суде. Обвиняемые, в том числе и трое топ-менеджеров торгового центра, не признали вину. Об этом сообщили адвокаты.

Руководство, которое должно было обеспечивать в том числе и безопасность, сделало заявление лишь о том, что вовремя не проводили инструктаж по технике противопожарной безопасности. С остальными обвинениями они не согласны.

В марте 2018 года в "Зимней вишне" во время пожара погибли 60 человек, больше половины – дети. Еще почти 150 человек пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.