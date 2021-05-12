СК рассказал о состоянии устроившего стрельбу в казанской школе

Состояние устроившего стрельбу в Казани характеризуется как неадекватное. Это препятствует полноценному проведению следственных действий, заявили в Следственном комитете.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.