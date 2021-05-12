Ученик рассказал о стрельбе в школе в Казани

Очевидцы рассказали корреспонденту Москвы 24, что творилось в здании, которое захватил стрелок.

"Мы услышали взрыв, побежали к окну. Видим, бегут дети из школы, после чего заходит человек с огнестрельным оружием, начинает расстреливать учительницу, потом стреляет. Мы по команде учителя прятались под партами, закрывали голову стульями," – рассказал ученик гимназии № 175.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.