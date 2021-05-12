В Жуковском ожидают самолет МЧС с пострадавшими в Казани

В Жуковском должен приземлиться самолет МЧС. Ожидается, что спасатели привезут в Москву пострадавших в Казани. Это дети и взрослые, которые получили пулевые ранения и переломы.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что госпитализированы 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.