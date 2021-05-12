На юго-западе столицы произошло ДТП

В Москве произошла авария на пересечении Профсоюзной улицы и Ломоносовского проспекта. Автомобили столкнулись на развороте в сторону Московской кольцевой автодороги.

О пострадавших не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.