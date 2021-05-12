Новости России: в Перми ребенок чуть не сорвался с четвертого этажа

12 мая, 06:45
В Перми маленький ребенок чуть не сорвался с четвертого этажа. На кадрах видно, как он забрался на подоконник, а окно в это время было открыто. К счастью, все это вовремя заметили соседи. Спасателей решили не ждать и развернули под окнами покрывало. В это же время один из мужчин успел добраться до квартиры, вышиб дверь и сам снял мальчика с подоконника. Родители все это даже не заметили – они в это время спали. Как сообщается, мать ребенка уже проверяют.
А на берег Сахалина выбросился огромный косяк сельди. По словам очевидцев, скопление рыбы там достигало четырех километров в длину и 500 метров в ширину. Картина выглядит ужасно – со стороны кажется, что море буквально кипит. Однако, по словам специалистов, это вполне нормальное явление. Они поясняют, что популяция сельди сейчас восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии.
В Ленинградской области каскадер чудом остался жив после своих выкрутасов. Он попытался сделать сальто на своей "Ниве", но что-то пошло не так. Гонщик подлетел на трамплине, однако вместо кувырка машина рухнула на бок. Видно, как она отскочила от земли и перевернулась. Если бы не гора шин, гонщик бы вряд ли так легко отделался. У него только ушибы и ссадины. Неудачная попытка выполнить трюк была третьей на счету. И, по словам каскадера, он планирует совершить еще одну.
В Иркутской области загорелся цех по производству угля. Материал горючий, так что огонь быстро разошелся по всему помещению. Он охватил почти 850 квадратных метров. К моменту приезда пожарных весь одноэтажный цех был уже объят пламенем. Тушение пожара осложнялось из-за отсутствия воды. Ее приходилось брать из озера, которое находится в полутора километрах от горящего здания. Сейчас открытый огонь уже ликвидирован.
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