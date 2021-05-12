Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

В Татарстане объявлен день траура по погибшим в казанской школе. Стало известно, что к утру среды состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе, не изменилось. Медики готовятся к консилиуму, где будут решать, перевозить ли пострадавших в Москву.

Тем временем люди несут к зданию розы, гвоздики, свечи и детские игрушки. Многие даже провели всю ночь у самой школы.

Во вторник утром в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.