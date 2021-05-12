Семиклассник рассказал о стрельбе в школе в Казани

Ученик рассказал Москве 24 о стрельбе в школе в Казани. По его словам, сначала в середине урока раздалось несколько хлопков.

"После этого я услышал, как директор говорит, чтобы все учителя закрыли двери. Так как у нас ключа не было в кабинете, все начали кидать стулья в дверь. Но проблема была в том, что дверь открывалась в сторону коридора, поэтому учитель держал ее. В это время одна из наших одноклассниц открыла окно и прыгнула," – рассказал семиклассник.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших состоятся 12 мая.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.