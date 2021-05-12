В Казани всю ночь люди несли цветы к школе, где накануне произошла стрельба

В Татарстане объявили день траура после стрельбы в школе в Казани. К представительству Казани в Москве несут цветы, свечи и игрушки. Множество цветов и у самой школы, где накануне случилась трагедия.

По последним данным, погибли 9 человек. Из них семеро детей и двое сотрудников школы. Более 20 человек находятся в больницах с огнестрельными ранениями, переломами и другими травмами. Двое детей по-прежнему остаются в критическом состоянии.

Подробнее о том, как переживает эту трагедию Казань, – в сюжете телеканала Москва 24.