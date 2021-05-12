На Киевском шоссе водитель врезался в дорожно-уборочную технику

На Киевском шоссе из центра перед съездом на Крекшино произошла авария. Легковушка врезалась в подметальную машину.

У автомобиля полностью разбит перед, а щетка коммунальной машины отвалилась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.