Пожар на востоке Москвы локализован

Пожар в здании на востоке Москвы локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице. При этом информации о пострадавших не поступало. В столичном Дептрансе предупредили о временном перекрытии движения по Сиреневому бульвару. Водителей попросили выбирать пути объезда. Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Небольшой снег, заморозки и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 13 апреля. Тем, кто поменял зимнюю резину на летнюю, посоветовали не садиться за руль, а подождать потепления, которое придет в столицу уже в воскресенье, 13-го числа. Синоптики спрогнозировали в этот день до плюс 6 градусов. На следующей неделе температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов.

Столичные предприятия космической промышленности ежегодно наращивают темпы производства. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. По словам мэра, сегодня Москва – центр ракетно-космической отрасли России. В городе работают свыше 40 ведущих исследовательских институтов, научно-технических центров, лабораторий, а также компаний-производителей. Одна из компаний, например, вошла в мировой топ производителей наноспутников.

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