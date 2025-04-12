Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 09:15

Происшествия

Новости мира: самолет приземлился мимо ВПП и выкатился с территории аэропорта в Марокко

Новости мира: самолет приземлился мимо ВПП и выкатился с территории аэропорта в Марокко

Атомный ледокол едва не снес палатку со спящим рыбаком

Более 240 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

Новости регионов: задержан пассажир, разбивший стекло троллейбуса в Санкт-Петербурге

"Московский патруль": глава МВД Северной Осетии взял на контроль дело пострадавшей собаки

"Московский патруль": страховщики сообщили о росте на 70% числа угонов в РФ в 2025 году

"Московский патруль": суд в Москве арестовал мужчину за взятку полицейским в 1,5 млн руб

"Московский патруль": полицейские вернули родителям пропавшего в Москве подростка

"Московский патруль": мужчина задержан после взяток полиции за данные об умерших москвичах

Новости мира: в Индии спасли 18 человек из пожара в ЖК

В международном аэропорту Марокко самолет приземлился мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) и протаранил забор. По неизвестным причинам, лайнер сбился с курса при посадке. Пострадали три члена экипажа. Их госпитализировали с травмами. Сообщается, что пассажиров в момент ЧП на борту не было.

Тем временем туристический теплоход загорелся на юге Таиланда, в 25 километрах от берега. Огонь охватил верхнюю и нижнюю палубы. На борту в тот момент находились 10 членов экипажа и 16 туристов. Группа отправилась в открытое море на дайвинг. Всех удалось эвакуировать на спасательной шлюпке. Людей подобрал экипаж проплывающего мимо судна. Причины возгорания устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика