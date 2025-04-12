Новости мира: самолет приземлился мимо ВПП и выкатился с территории аэропорта в Марокко

В международном аэропорту Марокко самолет приземлился мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) и протаранил забор. По неизвестным причинам, лайнер сбился с курса при посадке. Пострадали три члена экипажа. Их госпитализировали с травмами. Сообщается, что пассажиров в момент ЧП на борту не было.

Тем временем туристический теплоход загорелся на юге Таиланда, в 25 километрах от берега. Огонь охватил верхнюю и нижнюю палубы. На борту в тот момент находились 10 членов экипажа и 16 туристов. Группа отправилась в открытое море на дайвинг. Всех удалось эвакуировать на спасательной шлюпке. Людей подобрал экипаж проплывающего мимо судна. Причины возгорания устанавливаются.

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