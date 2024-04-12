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Новости

12 апреля, 16:00

Происшествия

Новости регионов: уровень воды в Урале за 10 часов увеличился на 40 см

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Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. На улице Уральской вода добралась до тротуара. В некоторых местах затапливает проезжую часть. А уровень воды в Урале за 10 часов поднялся на 40 сантиметров. Власти призвали людей к срочной эвакуации.

К пику паводка готовятся и в Курганской области. Спасатели МЧС делают рыхлым лед на реках. Для этого применяется специальная аэролодка. Работы ведут на реках Уй и Тобол. Также спасатели обустраивают и укрепляют временные дамбы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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