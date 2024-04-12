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12 апреля, 12:30

Происшествия

Обвиняемый в нападении на полицейских дал первые показания

Обвиняемый в нападении на полицейских дал первые показания

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Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье дал первые показания. Стало известно, что он планировал сбежать в Финляндию.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля в момент задержания наркосбытчика. Подозреваемый выстрелил несколько раз в правоохранителей.

С места преступления Василий Буряков уехал на мотоцикле. По словам обвиняемого, в течение четырех дней он скрывался по тверским лесам, где его и поймали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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