Обвиняемый в нападении на полицейских дал первые показания

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье дал первые показания. Стало известно, что он планировал сбежать в Финляндию.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля в момент задержания наркосбытчика. Подозреваемый выстрелил несколько раз в правоохранителей.

С места преступления Василий Буряков уехал на мотоцикле. По словам обвиняемого, в течение четырех дней он скрывался по тверским лесам, где его и поймали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.