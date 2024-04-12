Новости регионов: пик паводка в Оренбурге может прийтись на 12 апреля

В пятницу, 12 апреля, в Оренбурге ожидают пик паводка. Власти призвали жителей домов, которые находятся в зоне риска, срочно эвакуироваться. Уровень воды в Урале достиг отметки 10 метров, и вода продолжает пребывать.

ФСБ России пресекла на Северном Кавказе деятельность организованной преступной группы. Она занималась хищением бюджетных средств, общая сумма которых составила более 2,5 миллиарда рублей.

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