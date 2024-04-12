Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 11:45

Происшествия

Новости регионов: пик паводка в Оренбурге может прийтись на 12 апреля

Новости регионов: пик паводка в Оренбурге может прийтись на 12 апреля

Новости мира: торнадо обрушился на Луизиану, Техас и Миссисипи в США

Пожар вспыхнул на автомойке в Екатеринбурге

Новости регионов: единственную дорогу до села Соболева на Камчатке закрыли

ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины

Новости мира: не менее девяти человек погибли в результате аварии в Бразилии

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД после Ивановского моста

"Безопасный город": мужчина похитил трактор с бочкой в Москве

"Безопасный город": подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали

Новости регионов: уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1 090 см

В пятницу, 12 апреля, в Оренбурге ожидают пик паводка. Власти призвали жителей домов, которые находятся в зоне риска, срочно эвакуироваться. Уровень воды в Урале достиг отметки 10 метров, и вода продолжает пребывать.

ФСБ России пресекла на Северном Кавказе деятельность организованной преступной группы. Она занималась хищением бюджетных средств, общая сумма которых составила более 2,5 миллиарда рублей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыкриминалвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика