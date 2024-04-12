Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: единственную дорогу до села Соболева на Камчатке закрыли

Новости регионов: единственную дорогу до села Соболева на Камчатке закрыли

ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины

Новости мира: не менее девяти человек погибли в результате аварии в Бразилии

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД после Ивановского моста

"Безопасный город": мужчина похитил трактор с бочкой в Москве

"Безопасный город": подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали

Новости регионов: уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1 090 см

Подозреваемому в расстреле полицейских в ближайшее время изберут меру пресечения

Подозреваемого в атаке на подмосковных полицейских нашли в Тверской области

Новости мира: штормовой ветер в Китае вырвал окна в небоскребе и унес жизни двух людей

На Камчатке из-за сильных дождей в зоне подтопления оказалось село Соболево. Единственная дорога к нему перекрыта. Кроме того, вода затопила погреба в нескольких домах. Несмотря на это, в региональном МЧС уверяют, что контролируют ситуацию, а жители села обеспечены всем необходимым. Открыть дорогу и возобновить подвоз продуктов обещают, как только вода спадет.

Тем временем Оренбург подходит к пику паводка, который, как считают местные власти, придется на 12 апреля. Уровень воды в реке Урал достиг отметки 10 метров 29 сантиметров, и вода продолжает прибывать. Уже подтоплены порядка 7,5 тысячи домов и приусадебных участков. На местах работают сотрудники полиции и медики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика