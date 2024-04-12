Новости регионов: единственную дорогу до села Соболева на Камчатке закрыли

На Камчатке из-за сильных дождей в зоне подтопления оказалось село Соболево. Единственная дорога к нему перекрыта. Кроме того, вода затопила погреба в нескольких домах. Несмотря на это, в региональном МЧС уверяют, что контролируют ситуацию, а жители села обеспечены всем необходимым. Открыть дорогу и возобновить подвоз продуктов обещают, как только вода спадет.

Тем временем Оренбург подходит к пику паводка, который, как считают местные власти, придется на 12 апреля. Уровень воды в реке Урал достиг отметки 10 метров 29 сантиметров, и вода продолжает прибывать. Уже подтоплены порядка 7,5 тысячи домов и приусадебных участков. На местах работают сотрудники полиции и медики.

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