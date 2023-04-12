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Происшествия

Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Мотоцикл загорелся на дороге в Жулебине

Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы кузбасского МЧС по делу "Зимней вишни"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Рублевском шоссе

Новости регионов: жители Екатеринбурга показали кадры неизвестного объекта в небе

Новости мира: завод по переработке пластика загорелся в США

"Рейд 112": водитель такси получил ножевое ранение в Москве

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста по подозрению в серии нападений

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра. О новом обстреле сообщили РИА Новости.

Фасады многоквартирных домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы. О работах сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Московские власти будут исследовать городскую территорию с помощью снимков из космоса. Об этом рассказала Госинспекция по недвижимости.

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