Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра. О новом обстреле сообщили РИА Новости.

Фасады многоквартирных домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы. О работах сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Московские власти будут исследовать городскую территорию с помощью снимков из космоса. Об этом рассказала Госинспекция по недвижимости.