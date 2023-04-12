Новости мира: завод по переработке пластика загорелся в США

Спасатели эвакуируют жителей американского Ричмонда. В городе в данный момент полыхает завод по переработке пластика. Город, в котором живет около 40 тысяч человек, практически полностью затянуло черным едким дымом. Тем, кто еще не успел покинуть опасную зону, власти рекомендовали укрыться в домах и держать окна и двери закрытыми.

В Великобритании медицинские работники объявили четырехдневную забастовку. Врачи требуют повышения зарплат. Как объяснили в профсоюзах, медицинскую помощь будут оказывать только пациентам, которые находятся в критическом состоянии. Национальная служба здравоохранения уже обратилась к главе Минздрава с рекомендацией срочно начать переговоры с представителями протестующих, а также как можно скорее найти выход из кризисной ситуации.

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