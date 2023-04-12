Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Новости мира: завод по переработке пластика загорелся в США

Новости мира: завод по переработке пластика загорелся в США

"Рейд 112": водитель такси получил ножевое ранение в Москве

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста по подозрению в серии нападений

"Московский патруль": мошенник похитил более миллиона рублей у пенсионеров

"Московский патруль": возле ресторана на юго-востоке Москвы произошло массовое побоище

"Московский патруль": похитители бизнесмена задержаны в Подмосковье и Калужской области

Специалисты начали устранять последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Местные жители сообщили о последствиях пеплопада после извержения вулкана на Камчатке

Автомобиль врезался в "Газель" на внутренней стороне 32-го километра МКАД

"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно облако пепла на Камчатке

Спасатели эвакуируют жителей американского Ричмонда. В городе в данный момент полыхает завод по переработке пластика. Город, в котором живет около 40 тысяч человек, практически полностью затянуло черным едким дымом. Тем, кто еще не успел покинуть опасную зону, власти рекомендовали укрыться в домах и держать окна и двери закрытыми.

В Великобритании медицинские работники объявили четырехдневную забастовку. Врачи требуют повышения зарплат. Как объяснили в профсоюзах, медицинскую помощь будут оказывать только пациентам, которые находятся в критическом состоянии. Национальная служба здравоохранения уже обратилась к главе Минздрава с рекомендацией срочно начать переговоры с представителями протестующих, а также как можно скорее найти выход из кризисной ситуации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика