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Происшествия

12 апреля, 18:15

СК РФ возбудил дело против командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле ДНР

происшествиявидеоПолина СоловьеваСветлана Доброхотова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле Донецкой народной республики.

По данным ведомства, в результате обстрела погибла мирная жительница.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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