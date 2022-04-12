В комплексе "Москва-Сити" обнаружили несколько машин спасателей

Несколько машин спасателей припаркованы около комплекса "Москва-Сити". На кадрах очевидцев видно, что с одного из этажей идет дым.

Как сообщили в московском управлении МЧС, к моменту прибытия спасателей все уже было потушено. Никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

