Задержан главный инженер газовой компании после взрыва в доме в Ступине

Главный инженер компании, обслуживающей газовое оборудование дома в Ступине, задержан. Об этом заявили в Следственном комитете.

Российских дипломатов высылают из Хорватии. Они должны покинуть страну до 25 апреля.

Поток пациентов на плановые медосмотры в России восстановился, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

