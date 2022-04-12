По делу о взрыве газа в Ступине задержан главный инженер газовой компании

По делу о взрыве в ступинской пятиэтажке задержали главного инженера компании, которая обслуживала газовое оборудование. Следователи полагают, что утечка газа или неисправность техники привели к смерти шести человек.

В ходе изучения изъятой документации следователи установили, что в рамках исполнения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования главный инженер не оказал соответствующего технического обслуживания якобы из-за отсутствия жильцов в квартире на момент проверки. Мужчину доставили к следователю для проведения с его участием следственных действий.

Расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель шести человек, продолжается. Следователи и криминалисты провели осмотры, обыски и выемки в управляющих и обслуживающих организациях, допросили свыше 50 человек. С помощью беспилотников, фото- и видеосъемки, лазерного дальномера они провели осмотры крыши жилого дома и фасада.

Также криминалисты назначили ряд судебных экспертиз, в том числе шесть судебно-медицинских, взрывотехническую, техническую экспертизу газового оборудования. По результатам будет установлена причина скопления и хлопка газа.

Инцидент произошел в одном из домов в Центральном переулке города около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия погибли шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.