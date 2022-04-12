В Подмосковье задержан сторонник "Правого сектора", воевавший в Донбассе

В Подмосковье задержан сторонник запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор", прошедший курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавший в Донбассе.

По данным ФСБ России, он награжден тремя государственными наградами за участие в украинской операции в Донбассе, а в качестве поощрения получил гражданство Украины.

Сообщается, что он прибыл в Россию незадолго до начала российской военной операции в Донбассе и мог планировать диверсии в столичном регионе.

Спецслужбы обнаружили в лесном массиве Солнечногорского района принадлежащий задержанному тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.