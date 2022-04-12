Спасатели в подмосковном Ступине закончили разбор завалов на месте ЧП. 11 апреля утром в жилой пятиэтажке произошел хлопок газа.

По последним данным, шесть человек, включая троих детей, погибли. На двух верхних этажах обрушились конструкции. Четыре квартиры полностью разрушены. Еще пять повреждены.

Из дома эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей. Почти все они находятся в пунктах временного размещения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.