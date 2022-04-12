Железнодорожные пути разрушены в Белгородской области

Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Шебекенский городской округ граничит с Харьковской областью Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

