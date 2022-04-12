Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении железнодорожных путей

В Шебекинском районе в Белгородской области произошло повреждение железнодорожных путей. Об этом сообщили губернатор области.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. О причинах произошедшего сообщат позже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.