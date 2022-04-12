Сторонники "Православной церкви Украины" захватили храм в Черновицкой области

Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" захватили храм в Черновицкой области. Об этом в соцсетях рассказал глава отдела Московского патриархата Владимир Легойда.

Вооруженные люди в форме спилили замки, выбили дверь и проникли в церковь. Когда верующие пришли на богослужение, ворота были перевязаны цепями. Эту церковь пытались захватить три года. Однако ранее прихожанам удавалось справляться с атаками. Но теперь эта операция по захвату православного храма проходила при поддержке нацполиции Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.