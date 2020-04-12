На почти сорвавшегося с 15 этажа мужчину завели протокол

Мужчину, который едва не сорвался с 15 этажа, оштрафуют за нарушение режима самоизоляции, передает телеканал Москва 24.

Все произошло в Некрасовке. Молодой человек хотел сделать селфи и открыл окно, но не удержался и выпал, успев ухватиться руками за карниз. У девушки, которая оставалась в квартире, не хватило сил, чтобы втащить его.

Помогли прибывшие полицейские, которые выяснили, что в этом доме мужчина находиться был не должен: он живет по соседству. Сюда же молодой человек зашел в гости, нарушая правила самоизоляции.