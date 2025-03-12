В районе Русаковской эстакады столкнулись сразу несколько автомобилей

В районе Русаковской эстакады столкнулись сразу несколько легковых автомобилей и "КамАЗ". В результате аварии водитель грузовика потерял управление, из-за чего машина буквально перепрыгнула через отбойник под колеса встречному потоку.

Как сообщает столичный Департамент транспорта, движение на третьем транспортном кольце затруднено в обе стороны. На месте ДТП работают оперативные службы. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека.

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