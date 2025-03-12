Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 21:15

Происшествия

Число пострадавших в аварии возле Русаковской эстакады увеличилось до шести человек

Число пострадавших в аварии возле Русаковской эстакады увеличилось до шести человек

Пассажиры застряли во Внуково в ожидании рейса в Ереван

В ТиНАО загорелось производственно-офисное здание

Движение затруднено на Русаковской эстакаде из-за ДТП

Новости регионов: природный пожар тушат в Адыгее

Пожар произошел в здании "Детского мира" на Лубянке

В МЧС сообщили о пожаре в Театральном проезде в Москве

Новости регионов: банду телефонных мошенников и их пособников задержали в Якутии

Лифт с людьми сорвался в одном из ЖК в районе Богородское

Новости регионов: более 30 школьников отравились в Екатеринбурге

Число пострадавших в аварии возле Русаковской эстакады увеличилось до шести человек. Троих пострадавших увезли в больницу.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и "КамАЗ" произошла на третьем транспортном кольце. Водитель грузовика потерял управление, после чего его машина буквально перепрыгнула через отбойник под колеса встречному потоку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика