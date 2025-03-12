Число пострадавших в аварии возле Русаковской эстакады увеличилось до шести человек. Троих пострадавших увезли в больницу.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и "КамАЗ" произошла на третьем транспортном кольце. Водитель грузовика потерял управление, после чего его машина буквально перепрыгнула через отбойник под колеса встречному потоку.

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