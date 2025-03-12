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Новости

12 марта, 15:30

Происшествия

Новости регионов: банду телефонных мошенников и их пособников задержали в Якутии

Новости регионов: банду телефонных мошенников и их пособников задержали в Якутии

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В Якутии раскрыли банду телефонных мошенников и арестовали их пособников. Злоумышленники выполняли функцию обнальщиков. Похищенные у обманутых граждан деньги они снимали в банкоматах и перечисляли организаторам. В среднем фигуранты дела обналичивали от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в день.

Тем временем медведи просыпаются по всей России. О том, что животные выходят из берлог, рассказали в Кавказском государственном биосферном заповеднике, зоосаде Деда Мороза и в Хабаровском зоосаде. Пока звери немного заторможены после длительного сна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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